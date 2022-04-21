Масштаб не тот
Через систему родственных связей страна этого даже не заметит.
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А слабые связи блокируются угрозами (расскажешь, напишеш - не получишь гробовые). Независимые СМИ в России тоже уничтожены.
В связке с пропагандой это делает режим не чувствительным к людским потерям.
Рейтинговая война
В прошлом году смертность от пандемии в России составила миллион человек.
Рейтинг власти тогда чуть упал. Могли использовать резервы, но берегли для войны.
И оказались правы – после начала войны рейтинг поднялся до небес.
Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: