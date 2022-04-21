Масштаб не тот

Через систему родственных связей страна этого даже не заметит.

Читайте также Голубая фишка: почему российский банкир Тинков внезапно стал за мир

А слабые связи блокируются угрозами (расскажешь, напишеш - не получишь гробовые). Независимые СМИ в России тоже уничтожены.

В связке с пропагандой это делает режим не чувствительным к людским потерям.

Рейтинговая война

В прошлом году смертность от пандемии в России составила миллион человек.

Рейтинг власти тогда чуть упал. Могли использовать резервы, но берегли для войны.

И оказались правы – после начала войны рейтинг поднялся до небес.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: