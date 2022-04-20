Пропало все

Все гораздо проще. Главный актив Олега Тинкова это его Tinkoff Bank – такое себе российский "Монобанк" даже с европейскими амбициями.

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Акции холдинга TCS Group Holding PLC торговались на Лондонской бирже и являлись одной из голубых фишек россиян.

Вам еще репарации платить

В прошлом году акция пафосно шла вверх до чуть ли не 7852 рублей – я еще тогда подумал, что это странный рост. Возможно, такую ​​цену разогнали, чтобы избавиться от пакета акций по завышенной цене.

Дальше с октября цена начала падать. Сейчас речь идет о 2540 рублях. Но рубли в прошлом году это несколько иные рубли, чем в этом году. Без торгов на иностранных биржах вообще сложно сказать, сколько это в нормальных валютах.

Каково будущее у российского ритейл-кредитования? Как работать банк без Visa/Mastecard? Очень хочется выйти из санкций? Нет. Вам еще репарации платить Украине.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: