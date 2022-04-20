"Партия миру"

В основном это ручные персонажи, которые годами играли роль спойлеров для разных аудиторий.

Уже вынуты из чуланов "русские националисты", "представители научной и творческой интеллигенции" и даже некоторые "правозащитники".

Читайте также Россия после поражения в Украине стремится трансформироваться в диктатуру сталинского типа

ЇИх синхронное появление на арене – явный признак того, что российская власть зафиксировала рост протестных настроений. И чтобы эти настроения контролировать, запускают хоровод из специально обученных людей.

Есть очень чёткий маркер. Если "оппозиционеры" и "бунтари" за свою активность реально не страдают – либо власть считает их безопасными, потому что они встроятся в систему при первом же окрике, либо это изначально постановка.

Любой неконтролируемый протест росвласть закатывает в асфальт на ранней стадии, максимально скрывая и искажая информацию, чтобы другим неповадно было.

Охота на ведьм

В этой "критике" интересно одно – на кого канализируют негатив.

С натовской военщиной всё ясно. Но как только наравне с басурманами будет дозволено разными голосами клеймить вороватых генералов-предателей – это явный сигнал к чисткам. Значит, мы переходим на следующий уровень, когда росвласть вынуждена пускать в расход часть элиты дабы удержать ситуацию.

"Безвременное" утопление крейсера "Москва" даёт наглядную иллюстрацию быта и нравов внутри российской армии и российского общества. Причём, это ж не просто армия, не какие-нибудь дикие мотострелки. Это флагман флота (хоть и самого слабенького).

Призраки мобилизации

"Дарагие рассеяне" получают максимально чёткий посыл, что надо прятать своих детей от призыва и от мобилизации.

Потому что Путин может дать любой приказ в телевизоре, но срочники, которых "там нет", уже погибли сотнями. Только на одной "Москве" уже с десяток наберётся.

Очень невовремя.

Потому что Кремль прямо сейчас готовит почву для массовой мобилизации. Если раньше Украина якобы собиралась напасть на ОРДЛО, то сейчас уже целое НАТО собирается напасть на Россию-матушку. Все к оружию!

И вот тут прям интересно. Ибо это очень опасная игра.

Россияне яростно одобряли "спецоперацию" против горстки "бендеровцев" и "наркоманов". А воевать с НАТО – это ж совсем другое. Настроения могут качнуться самым удивительным образом.

Для нас же ничего не меняется. Продолжаем делать то, что рано или поздно вынудит Россию отползти.

Россия вершит геноцид украинской нации – смотрите видео: