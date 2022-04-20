Пропало все

Все набагато простіше. Головний актив Тінкоффа це його Tinkoff Bank – такий собі російський Монобанк навіть з європейськими амбіціями.

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Акції холдінга TCS Group Holding PLC торгувались на Лондонській біржі та була однією з блакитних фішек росіян.

Від'ємний рост акцій російського банку / Скриншот

З початку війни акції перестали торгуватись закордоном, а на відкритті російської біржі "Тінкофф" прогнозовано повалився далі.

Вам ще репарації Україні платити

Минулого року акція пафосно йшла вгору до ледь не 7852 рублів – я ще тоді подумав, що це дивне зростання. Можливо, таку ціну розігнали, щоб позбутись пакету акцій за завищеною ціною.

Далі з жовтня почала падати. Зараз мова йде про 2540 рублів. Але рублі минулого року це дещо інші рублі ніж цього року. Без торгів на іноземних біржах взагалі важко сказати, скільки це в нормальних валютах.

Яке майбутнє у російського рітейл-кредитування? Як працюватиме банк без Visa/Mastecard? Дуже хочеться вийти з-під санкцій? Ніт. Вам ще репарації Україні платити.