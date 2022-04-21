Масштаб не той
Через систему родинних зв'язків країна таких втрат навіть не помітить.
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А слабкі зв'язки блокуються погрозами (розкажеш, напишеш – не отримаєш трунових). Незалежні ЗМІ у Росії також знищені.
У зв'язці з пропагандою це режим не чутливим до людських втрат.
Рейтингова війна
Минулого року смертність від пандемії у Росії становила мільйон людей. Рейтинг влади трохи впав.
Могли використовувати резерви, але берегли для війни. І мали рацію –
після початку війни рейтинг піднявся до небес.
Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: