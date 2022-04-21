Оборона Брестської фортеці

Захисники Брестською фортеці залишилися без командування (найвище військове звання командира – майор), але майже 9 тисяч солдатів мужньо захищалися протягом місяця. Без боєкомплекту, медикаментів, води, продовольства.

Читайте також Чому Росія не рахується з людськими втратами

У штурмі фортеці з боку Вермахту близько 15 – 17 тисяч вояків. Результат – близько 2 тисяч убитих, близько 6800 полонених.

Оборона тривала 31 день: з 22 червня по 23 липня 1941 року (останній бій).

Втрати Вермахту (за німецькими даними) склали 429 людей убитими та 668 пораненими.

Навіщо перераховувати відомі факти?

Оборона Маріуполя

Місто було заблоковане 3 березня 2022 року.

На початок блокади в чисельність захисників міста не перевищувала 5,5 тисячі людей. Але на відміну від Брестської фортеці 1941 року командири були зі своїми підрозділами.

До речі, як і під час оборони 1939 року (коли польські частини спочатку відбивали атаки Вермахту, а потім – Червоної армії ).

Місто у блокаді. Захисники без підвезення БК, медикаментів, продовольства. Система водопостачання міста знищено в період з 2 до 4.03.

Місто штурмує угруповання чисельністю близько 16 – 18 тисяч вояків. Це середнє число, адже регулярне відправлення на той світ частини атакуючих змушує Росії проводити постійну ротацію.

Навіщо це я?

Брестська фортеця трималася 31 день.

Оборона Маріуполя (з початку блокади) триває 53-й день.

Є привід порівняти.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: