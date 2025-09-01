Однако впоследствии Трамп ответил на волну спекуляций о своей смерти оптимистичным сообщением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в соцсети Truth Social.

Как Трамп отреагировал на слухи о своей смерти?

Когда в сети начали спекулировать смертью американского президента, Трамп решил о себе напомнить оптимистичным сообщением. Он написал: "Never felt better in my life", что с английского переводится, как "никогда в жизни не чувствовал себя лучше".

Почему в сети начали говорить о смерти Трампа?