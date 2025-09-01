Однако впоследствии Трамп ответил на волну спекуляций о своей смерти оптимистичным сообщением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в соцсети Truth Social.
Как Трамп отреагировал на слухи о своей смерти?
Когда в сети начали спекулировать смертью американского президента, Трамп решил о себе напомнить оптимистичным сообщением. Он написал: "Never felt better in my life", что с английского переводится, как "никогда в жизни не чувствовал себя лучше".
Почему в сети начали говорить о смерти Трампа?
- Президент США Дональд Трамп длительное время не появлялся на публике, что вызвало слухи о его смерти.
- Заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности стать президентом в случае "ужасной трагедии" только усугубило ситуацию. Кроме этого, слухи подогрели и теории вокруг предсказаний "Симпсонов": в июле на Comic-Con в Сан-Диего создатель сериала Мэтт Грейнинг связал завершение его ленты со смертью Дональда Трампа.
- Однако впоследствии, 30 августа, Трамп ярко появился на публике живым и здоровым. Тогда президент США шел играть в гольф со своей внучкой. Подлинность кадров подтвердил Newsweek. Однако перед тем в X появилось аж 87 000 постов с фразой "Трамп умер".