Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела видання The Atlantic.

Дивіться також Через масовану атаку на Київ: фон дер Ляєн поговорила із Зеленським і Трампом

Чому Трамп незадоволений Україною?

За словами співрозмовників видання, Дональд Трамп продовжує вести зусилля щодо врегулювання війни в Україні. Однак через те, що цей процес затягується, американський лідер приватно висловив незадоволення діями Володимира Зеленського та Європи. Джерела зазначили, Дональд Трамп просто хоче, аби закінчився конфлікт Росії та України.

Хоча дипломатія між лідерами США, України та Росії йшла дуже добре останнім часом, прогресу в установленні миру немає. Росія не відступає від своїх позицій, а обіцяної зустрічі Путіна та Зеленського наразі не передбачається. Один європейський посадовець зауважив, що в миротворчому процесі досі є плутанина.

Дональд Трамп своєю чергою вважає вимоги України та Європи "нереалістичними". Він нібито зазначив, що Україні все ж необхідно змиритися зі втратою частини території, аби війна закінчилася.

Трамп розчарований Зеленським, він хоче, щоб війна закінчилася. Майже не важливо, як,

– підсумували співрозмовники видання.

Європейський чиновник зазначив, що останніми днями посадовці адміністрації Трампа закликали європейські країни зробити більше для забезпечення гарантій безпеки Україні.

Додамо, що Дональд Трамп "нічим не задоволений у цій війні". За його словами, "серйозні наслідки" можуть бути, якщо Володимир Зеленський і Володимир Путін найближчим часом не зустрінуться. Президент США також заявив, що готовий вийти з конфлікту у випадку, якщо він затягнеться.

Що кажуть в Білому домі про завершення війни в Україні?