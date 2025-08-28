Відповідні контакти стосувалися атаки Росії на Київ, під час якої зокрема, вдарили по офісу Представництва ЄС в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у соцмережі Х.

Про що заявила фон дер Ляєн?

Урсула фон дер Ляєн повідомила про телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а згодом і з Дональдом Трампом. Причиною телефонних дзвінків вона назвала масований удар по Києву, через що постраждав офіс ЄС.

Вона наголосила, що Володимир Путін зобов'язаний "сісти за стіл переговорів".

Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза,

– ідеться у повідомленні.

За її словами, Європа повністю відіграє свою роль у відповідному контексті. Ідеться про оборонний інструмент SAFE, який, на думку президентки Єврокомісії, стане надзвичайно важливим для зміцнення української армії.

Також вона назвала останню атаку на Київ найбільш смертоносною з липня. Вона запевнила, що ЄС продовжить "чинити максимальний тиск на Росію" через агресію, зокрема анонсувала представлення нового пакета санкцій.

Що відомо про атаку на Київ?