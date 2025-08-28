Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 28 серпня.

Як у Білому домі прокоментували перебіг війни в Україні?

Левітт заявила, що Зеленський та Путін не готові самі припинити війну. Вона також повідомила, що Трамп планує пізніше зробити заяви щодо конфлікту між Росією та Україною.

Путін і Зеленський не готові самі припинити війну. Трамп незабаром зробить додаткові заяви,

– сказала Левітт.

У Білому домі також прокоментували нещодавні удари Росії по Україні. Там зазначили, що Трампу подібні атаки не подобаються, однак він не здивований подіями і продовжує спостерігати.