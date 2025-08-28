Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Кіта Келлога в X.

Як Келлог відреагував на масовану атаку Росії по Україні?

Келлог відреагував на масовану атаку Росії по Україні, яка відбулася в ніч на 28 серпня.

Минулої ночі росія здійснила другу за величиною повітряну атаку цієї війни… Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів,

– заявив Келлог.

Він додав, що атаки Росії "загрожують миру, якого прагне президент США".

Що відомо про масовану атаку на Україну 28 серпня?