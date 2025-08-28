Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Кіта Келлога в X.
Як Келлог відреагував на масовану атаку Росії по Україні?
Келлог відреагував на масовану атаку Росії по Україні, яка відбулася в ніч на 28 серпня.
Минулої ночі росія здійснила другу за величиною повітряну атаку цієї війни… Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів,
– заявив Келлог.
Він додав, що атаки Росії "загрожують миру, якого прагне президент США".
Що відомо про масовану атаку на Україну 28 серпня?
У ніч на 28 серпня Росія випустила по Україні 629 засобів повітряного нападу. Зокерма, 598 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 20 крилатих ракет Х-101.
Сили ППО збили та подавили 589 повітряних цілей: 563 безпілотники, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 18 крилатих ракет Х-101.
На жаль, внаслідок масованої атаки на Київ загинули 19 людей, серед них – 4 дітей. Також відомо, що постраждали 63 мешканці міста.