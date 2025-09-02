Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

Що відомо про виступ Трампа?

Трамп 2 вересня зрештою вийшов до журналістів у Білому домі після тижневої відсутності на тлі чуток про погіршення його здоров'я та навіть смерть.

Президент США оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами. Відомо, що це рішення, він запланував ще під час свого першого терміну та воно було скасовано Джо Байденом.