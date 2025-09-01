Судді постановили, що ці тарифи не відповідають закону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News, де Наварро виступив у неділю, 31 серпня.
Чому скасування тарифів загрожує США?
Трамп уже натякнув на апеляцію до Верховного суду. Та і його адміністрація, тиснучи на суд та суспільство, наполягає на тому, що на кону стоїть майбутнє торговельної політики США.
Наварро заявив, що мита були накладені через потребу протидіяти "надзвичайним ситуаціям". Він нагадав про потік фентанілу з-за кордону та торговельний дефіцит.
Радник Трампа зауважив, якщо ці загрози зникнуть, то й тарифи можуть швидко скасувати.
Наварро також пояснив, що наразі скасування тарифів може знищити значну частину доходів федерального бюджету. Лише у серпні ця сума сягнула приблизно 31 мільярд – понад 8% всіх місячних готівкових надходжень до Казначейства США.
Якщо ж суд тарифи таки скасує, то, за підрахунками аналітиків, до 2034 фінансового року надходження від мит можуть зменшитися на 2 трильйони доларів, а це 71%.
Тарифи Трампа: останні новини
- Апеляційний суд США постановив, що більшість мит Трампа є незаконними, 29 серпня. Їх залишили чинними до 14 жовтня. Щоправда, рішення суду не стосується мит на імпорт сталі та алюмінію.
- ЄС планував найближчими днями ухвалити закон про скасування мит на промислові товари зі США, аби уникнути підвищення мит на експорт автомобілів з ЄС до США.
- Тим часом в Індії обвалилися доходи від російської нафти. Так, країні вдалося заощадити приблизно 17 мільярдів доларів на цьому, але американські мита загрожують скороченням індійського експорту на 40%.