Судді постановили, що ці тарифи не відповідають закону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News, де Наварро виступив у неділю, 31 серпня.

Чому скасування тарифів загрожує США?

Трамп уже натякнув на апеляцію до Верховного суду. Та і його адміністрація, тиснучи на суд та суспільство, наполягає на тому, що на кону стоїть майбутнє торговельної політики США.

Наварро заявив, що мита були накладені через потребу протидіяти "надзвичайним ситуаціям". Він нагадав про потік фентанілу з-за кордону та торговельний дефіцит.

Радник Трампа зауважив, якщо ці загрози зникнуть, то й тарифи можуть швидко скасувати.

Наварро також пояснив, що наразі скасування тарифів може знищити значну частину доходів федерального бюджету. Лише у серпні ця сума сягнула приблизно 31 мільярд – понад 8% всіх місячних готівкових надходжень до Казначейства США.

Якщо ж суд тарифи таки скасує, то, за підрахунками аналітиків, до 2034 фінансового року надходження від мит можуть зменшитися на 2 трильйони доларів, а це 71%.

