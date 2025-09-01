Судьи постановили, что эти тарифы не соответствуют закону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News, где Наварро выступил в воскресенье, 31 августа.

Почему отмена тарифов грозит США?

Трамп уже намекнул на апелляцию в Верховный суд. Да и его администрация, давя на суд и общество, настаивает на том, что на кону стоит будущее торговой политики США.

Наварро заявил, что пошлины были наложены из-за необходимости противодействовать "чрезвычайным ситуациям". Он напомнил о потоке фентанила из-за рубежа и торговом дефиците.

Советник Трампа отметил, если эти угрозы исчезнут, то и тарифы могут быстро отменить.

Наварро также объяснил, что сейчас отмена тарифов может уничтожить значительную часть доходов федерального бюджета. Только в августе эта сумма достигла примерно 31 миллиард – более 8% всех месячных наличных поступлений в Казначейство США.

Если же суд тарифы таки отменит, то, по подсчетам аналитиков, до 2034 финансового года поступления от пошлин могут уменьшиться на 2 триллиона долларов, а это 71%.

Тарифы Трампа: последние новости