Судьи постановили, что эти тарифы не соответствуют закону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News, где Наварро выступил в воскресенье, 31 августа.
Почему отмена тарифов грозит США?
Трамп уже намекнул на апелляцию в Верховный суд. Да и его администрация, давя на суд и общество, настаивает на том, что на кону стоит будущее торговой политики США.
Наварро заявил, что пошлины были наложены из-за необходимости противодействовать "чрезвычайным ситуациям". Он напомнил о потоке фентанила из-за рубежа и торговом дефиците.
Советник Трампа отметил, если эти угрозы исчезнут, то и тарифы могут быстро отменить.
Наварро также объяснил, что сейчас отмена тарифов может уничтожить значительную часть доходов федерального бюджета. Только в августе эта сумма достигла примерно 31 миллиард – более 8% всех месячных наличных поступлений в Казначейство США.
Если же суд тарифы таки отменит, то, по подсчетам аналитиков, до 2034 финансового года поступления от пошлин могут уменьшиться на 2 триллиона долларов, а это 71%.
Тарифы Трампа: последние новости
- Апелляционный суд США постановил, что большинство пошлин Трампа являются незаконными, 29 августа. Их оставили в силе до 14 октября. Правда, решение суда не касается пошлин на импорт стали и алюминия.
- ЕС планировал в ближайшие дни принять закон об отмене пошлин на промышленные товары из США, чтобы избежать повышения пошлин на экспорт автомобилей из ЕС в США.
- Тем временем в Индии обвалились доходы от российской нефти. Так, стране удалось сэкономить примерно 17 миллиардов долларов на этом, но американские пошлины грозят сокращением индийского экспорта на 40%.