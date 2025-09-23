Как и почему изменились правила биржевых торгов?

В России ужесточили правила биржевых торгов дизельным топливом из-за "внеплановых остановок" НПЗ и повышенного спроса, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "Коммерсант".

Минэнерго России снизило лимит суточного роста котировок с отгрузкой по железной дороге и трубой с текущих 0,5% до 0,01%, а также ограничило объем закупки одним участником торгов.

Кроме этого Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа ужесточила правила торгов дизтопливом, чтобы остановить рост цен на этот товар. Причина – "внеплановые остановки" нефтеперерабатывающих заводов и повышенный спрос на топливо из-за теплой погоды в сентябре.

Оптовые цены на дизтопливо уже ограничены. Новые ограничения могут охладить рынок, но не решат проблему дефицита. Стабилизировать ситуацию, как ожидается, смогут завершение в конце сентября "внеплановых ремонтов" на некоторых НПЗ.

Какова ситуация с топливом в России?

Дефицит топлива охватил по меньшей мере 20 регионов России и оккупированные территории Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Топливный кризис в России разворачивается из-за ряда факторов:

Этому способствовали удары украинских дронов по НПЗ России. Со 2 августа вышли из строя 13 нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупно имеют мощность 119,2 миллиона тонн в год.

Российскому Минэнерго и нефтяным компаниям даже пришлось срочно пересматривать сроки планового ремонта заводов, чтобы нарастить поставки топлива для внутреннего рынка.

Добавило проблем и искусственное ограничение предложения топлива, которое ввели крупные государственные компании:

"Роснефть";

"Лукойл";

"Газпром нефть";

"Татнефть";

и "Сургутнефтегаз".

Они постоянно задерживают отгрузку законтрактованного топлива другим АЗС в пользу собственных заправочных станций. Им выгоднее платить 5% штрафы за невыполненные обязательства, чем поставлять бензин на рынок.

