Как и почему изменились правила биржевых торгов?
В России ужесточили правила биржевых торгов дизельным топливом из-за "внеплановых остановок" НПЗ и повышенного спроса, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "Коммерсант".
Смотрите также АЗС закрываются: дефицит топлива парализовал десятки регионов России
Минэнерго России снизило лимит суточного роста котировок с отгрузкой по железной дороге и трубой с текущих 0,5% до 0,01%, а также ограничило объем закупки одним участником торгов.
Кроме этого Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа ужесточила правила торгов дизтопливом, чтобы остановить рост цен на этот товар. Причина – "внеплановые остановки" нефтеперерабатывающих заводов и повышенный спрос на топливо из-за теплой погоды в сентябре.
Оптовые цены на дизтопливо уже ограничены. Новые ограничения могут охладить рынок, но не решат проблему дефицита. Стабилизировать ситуацию, как ожидается, смогут завершение в конце сентября "внеплановых ремонтов" на некоторых НПЗ.
Какова ситуация с топливом в России?
Дефицит топлива охватил по меньшей мере 20 регионов России и оккупированные территории Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Топливный кризис в России разворачивается из-за ряда факторов:
- Этому способствовали удары украинских дронов по НПЗ России. Со 2 августа вышли из строя 13 нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупно имеют мощность 119,2 миллиона тонн в год.
- Российскому Минэнерго и нефтяным компаниям даже пришлось срочно пересматривать сроки планового ремонта заводов, чтобы нарастить поставки топлива для внутреннего рынка.
Добавило проблем и искусственное ограничение предложения топлива, которое ввели крупные государственные компании:
- "Роснефть";
- "Лукойл";
- "Газпром нефть";
- "Татнефть";
- и "Сургутнефтегаз".
Они постоянно задерживают отгрузку законтрактованного топлива другим АЗС в пользу собственных заправочных станций. Им выгоднее платить 5% штрафы за невыполненные обязательства, чем поставлять бензин на рынок.
Что известно об ударах по НПЗ России?
Удары по российским НПЗ подорвали экономику страны-агрессора, уменьшив ее нефтеперерабатывающие мощности на 17% только в августе 2025 года. Атаки заставили Москву ограничить экспорт топлива и создали рычаг влияния для Украины в будущих мирных переговорах.
В ночь на 20 сентября дроны СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции трубопровода Куйбышев – Тихорецк, участвующих в экспорте нефти через порт Новороссийск. В результате ударов зафиксированы пожары на станциях "Зензеватка", "Совхозная-2" и "Самара", что привело к остановке перекачки нефти.
Украинские удары по НПЗ повышают давление на способность Москвы финансировать войну в Украине и создают дефицит бензина в России и на временно оккупированных территориях. После ударов по Саратовскому НПЗ и "Киришинефтеоргсинтез" в России может уменьшиться добыча нефти, а ремонт поврежденных установок продлится до месяца.