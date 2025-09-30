Про очікувані зміни на полі бою в ефірі 24 Каналу розповіла пресофіцерка підрозділу безпілотних систем "Фенікс" Держприкордонслужби Олександра Кондратюк. Вона наголосила, що підрозділ, створений на базі піхотинців Луганського прикордонного загону, нині входить до Сил безпілотних систем і вже готується до осінньо-зимової активізації ворога.

Дивіться також Офіцер ЗСУ розповів, як росіяни в паніці намагаються врятувати ситуацію біля Добропілля

Як зміниться тактика ворога з приходом холодів?

У теплі дні росіяни ще активно користуються мотоциклами, квадроциклами та навіть електросамокатами. Проте з настанням дощів така техніка втрачає ефективність, і противник шукає інші варіанти.

Коли ґрунт розкисне, у пішому порядку чи на легкій мототехніці пересуватися буде значно важче. У бронетехніки в таких умовах більше можливостей, тому саме її окупанти намагатимуться застосовувати частіше. Ми ж готуємося й чекаємо на цікаву просмажку,

– зазначила Олександра.

Українські підрозділи враховують ці ризики ще до початку сезону дощів. Йдеться не лише про посилення вогневих позицій чи зміну логістики, а й про адаптацію тактики під нові погодні умови. Холодний період завжди приносить ускладнення, але водночас відкриває можливості для нових рішень на полі бою.

Історія та символіка підрозділу "Фенікс"

Підрозділ "Фенікс" сформувався на базі бойового досвіду піхотинців Луганського прикордонного загону, які обороняли Бахмут і першими почали активно використовувати дрони. Згодом цей напрямок став головним у їхній роботі.

Наприкінці 2024 року створився підрозділ "Рубак". Це був єдиний у системі Держприкордонслужби, який працював виключно з дронами. Завдяки ефективній роботі нас долучили до проєкту президента "Лінія дронів", а вже влітку цього року ми увійшли до Сил безпілотних систем,

– розповіла Олександра.

За даними підрозділу, у 2024 році й на початку 2025-го "Фенікс" знищив 933 окупантів, 169 одиниць танків і бронетехніки, 811 автомобілів, 221 склад боєприпасів і понад 4 тисячі укриттів. Загальна вартість знищеної техніки перевищує 600 мільйонів доларів, що робить "Фенікс" одним із найефективніших підрозділів безпілотної авіації.

Наші серця гарячі до того, аби нарешті наблизити мир на сході українського сонця,

– підкреслила пресофіцерка.

Назва "Фенікс" символізує постійне оновлення та відродження: підрозділ вдосконалює методи роботи з дронами і розширює можливості, щоб змінювати хід подій на полі бою.

Як долучитися до "Фенікса" та підтримати підрозділ:

У "Фенікса" діють активні сторінки у Facebook, Instagram, TikTok, YouTube та Telegram, де охочі можуть зв'язатися з військовими й отримати контакти рекрутерів. Також працює офіційний сайт, на якому можна заповнити анкету онлайн.

Подати заявку можна і через додатки "Дія", "Резерв" чи "Армія ПС". Це зручний спосіб швидко приєднатися до нашої команди,

– пояснила пресофіцерка.

Крім набору нових бійців, підрозділ потребує і матеріальної підтримки. Зараз триває збір коштів на автомобіль Nissan Navara, який допоможе забезпечувати мобільність та виконання бойових завдань.

Nissan Navara New для підрозділу ФЕНІКС:

Анастасія Норіцина і Альбіна Підгірняк збирають на авто для підрозділу ФЕНІКС. Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше розіграємо новий крутий iPhone 16 256GB

Ціль: 590 000.00 ₴

Посилання на збір.

Результати підрозділу "Фенікс" і виробничі можливості України щодо БпЛА