На сьогодні Україна досягла значного прогресу у виробництві безпілотників. Вона здатна виготовляти 5 мільйонів FPV-дронів на рік. Тому зараз основний акцент має бути на якості БпЛА та спроможностях їх застосування, передає 24 Канал.

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"Фенікс" ДПСУ – найефективніший дроновий підрозділ України

Коли мова заходить про ефективне використання безпілотників, варто згадати за один із найдієвіших дронових підрозділів фронту – "Фенікс".

"Фенікс" – це прикордонний авіаційний підрозділ, еталон влучної роботи безпілотників. Його досвід став фундаментом масштабного проєкту президента України – "Лінія дронів", що охоплює п'ять найкращих дронових формувань Сухопутних військ і ДПСУ. Мета – створити kill zone глибиною 10 – 15 кілометрів вздовж усього фронту, де кожен метр буде смертельно небезпечним для окупантів.

Російські БМП на штурм – українські дрони в контрудар. Нічне полювання, скиди на ходу, точкові ураження, вогняні пастки і фінальний удар модернізованою ТМ-міною. Це не кіно — це бойова буденність "Феніксу". Тисячі таких епізодів – і кожен наближає перемогу.

Бо коли за пультом – навчені воїни, дрон стає зброєю вирішальної сили.

На чолі "Феніксу" стоїть підполковник, Герой України Дмитро "Земляк" Олексюк. Офіцер воюює за Україну ще з 2014-го. За його плечима – найгарячіші точки Донеччини й Луганщини. У битві за Бахмут його підрозділ проявив неймовірну ефективність: понад 100 ліквідованих окупантів, двоє полонених "вагнерівців", знищені укриття, танки, два штурмовики Су-25.

Як працює "Фенікс" / Фото підрозділу

Результат роботи "Феніксу" вражає

Ударні БпЛА, FPV, "крила"-камікадзе та нічні "бомбери" – в арсеналі "Феніксу" повний спектр дронів.

На рахунку підрозділу:

понад 1500 знищених окупантів;

понад 1200 поранених росіян;

103 танки;

205 одиниць іншої бронетехніки;

99 ворожих мінометів;

284 гармати;

1924 одиниці транспорту;

458 складів з боєприпасами;

43 російські пункти управління БпЛА;

342 збитих ворожих дрони;

Серед впольованого прикордонниками озброєння – такі недешеві цілі, як російська РЛС "Зоопарк-1" вартістю 25 мільйонів доларів, новітні ворожі танки Т-90М "Прорив" тощо.

Загальна вартість знищеної "Феніксом" техніки – понад 1 мільярд доларів.

І все це – завдяки команді, яка винаходить, тестує та вдосконалює дрони й боєприпаси у власній лабораторії. Вона щодня виготовляє понад сотню "подарунків" для ворога.

"Фенікс" – це не просто бойова одиниця. Це школа. Вони готують пілотів, інженерів, фахівців. Самостійно створюють дрони, навчають на симуляторах і полігонах, і щодня перемагають – технологією, тактикою, рішучістю.

"Ми воюємо інтелектом. А ворог – м'ясом", – каже командир Дмитро Олексюк.

Зверніть увагу! Приєднатися до "Лінії дронів", можна на сторінці проєкту.