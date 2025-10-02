Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Дивіться також Володимир Зеленський проводить спільну пресконференцію з Метте Фредеріксен: головні заяви

Які успіхи у Росії у 2025-му?

Володимир Зеленський зауважив, що під час нинішньої зустрічі з лідерами ЄС у Копенгагені було багато розмов про ситуацію на полі бою, як наші військові зупиняють російські штурми.

Росія багато планувала багато чого на цей рік, але досягла далеко не багато. Завдяки військовим і тим, хто нам допомагає,

– вказав він.

За словами президента, Росія робить багато помилок. Саме тому потрібно підвищити тиск, аби змусити агресора закінчити війну, змінити свою політику.

Україна розраховує на потужний 19-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський вважає, що нові обмеження мають зосередитися на танкерному флоті. Також важливо, аби європейські країни продовжували обмежувати закупівлю російських енергоресурсів.

"Будь-який зв'язок з Росією може бути використаний проти вас. Чим менше зв'язків буде з Росією, тим безпечнішим буде наше життя. А життя потрібно захищати", – вказав український гарант.

Як Україна протидіятиме Росії?