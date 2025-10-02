Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Какие успехи у России в 2025-м?

Владимир Зеленский отметил, что во время нынешней встречи с лидерами ЕС в Копенгагене было много разговоров о ситуации на поле боя, как наши военные останавливают российские штурмы.

Россия много планировала много чего на этот год, но достигла далеко не много. Благодаря военным и тем, кто нам помогает,

– указал он.

По словам президента, Россия делает много ошибок. Именно поэтому нужно повысить давление, чтобы заставить агрессора закончить войну, изменить свою политику.

Украина рассчитывает на мощный 19-й пакет санкций против России. Зеленский считает, что новые ограничения должны сосредоточиться на танкерном флоте. Также важно, чтобы европейские страны продолжали ограничивать закупку российских энергоресурсов.

"Любая связь с Россией может быть использована против вас. Чем меньше связей будет с Россией, тем безопаснее будет наша жизнь. А жизнь нужно защищать", – указал украинский гарант.

Как Украина будет противодействовать России?