Член Республиканской партии Борис Пинкус отметил в эфире 24 Канала, что поставка таких ракет является лишь вопросом времени. По его словам, "Tomahawk" могут стать не только оружием Украины, но и мощным фактором сдерживания Кремля.

Смотрите также "Tomahawk" только на страницах газет: у Зеленского ответили, почему Украина до сих пор их не получила

Подготовка к передаче "Tomahawk" Украине

Американские военные еще при администрации Джо Байдена начали готовить "Tomahawk" для потенциального использования Украиной. Они адаптировали ракеты морского базирования к наземным пусковым системам, предвидя будущие потребности в войне против России. Тогда Белый дом сдерживал эти инициативы из-за страха эскалации.

Сегодня уже есть несколько десятков наземных пусковых систем, которые можно смело отправлять Украине,

– пояснил Борис Пинкус.

Дальность поражения "Tomahawk" достигает до 2 500 километров, что позволяет доставать стратегические объекты в глубине России – от Москвы до Мурманска или Тюмени. Такие разработки не имеют аналогов в мире и делают ракеты не только уникальными с технической точки зрения, но и мощным фактором сдерживания.

Реакция Кремля на дискуссию в США

Информация о возможной передаче "Tomahawk" уже вызвала первые нервные заявления со стороны России. Представители Кремля, включая Дмитрия Пескова и Сергея Лаврова, пытались снизить значение темы, однако не смогли скрыть беспокойство. Появление таких дискуссий в США, по словам Пинкуса, стало своеобразным сигналом для Москвы.

Уже есть реакция того же Пескова и Лаврова. Это означает, что Кремль понимает серьезность вопроса,

– сказал политик.

Если словесные предупреждения не повлияют на Россию, Трамп будет вынужден реализовать обещание. По мнению Пинкуса, именно поэтому поставки "Tomahawk" выглядит почти неизбежным, ведь политическая цена отказа уже слишком высока.

Политическое измерение для Трампа

Обсуждение возможных поставок "Tomahawk" усилило внимание к Дональду Трампу внутри США. Его заявления о поддержке Украины получили одобрение не только среди республиканцев, но и у части демократов. Это дало ему дополнительные аргументы во внутренней политической борьбе.

Уже аплодируют конгрессмены и сенаторы обеих партий, а последние опросы существенно подняли авторитет Трампа,

– отметил Борис Пинкус.

Для Трампа теперь отступление означало бы потерю политических позиций. Именно поэтому, как подчеркнул Пинкус, президент США не может позволить себе отказаться от громких заявлений и будет вынужден перейти от слов к реальным действиям.

Что известно о ракетах Tomahawk для Украины?