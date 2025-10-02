Член Республіканської партії Борис Пінкус зазначив в ефірі 24 Каналу, що постачання таких ракет є лише питанням часу. За його словами, "Tomahawk" можуть стати не лише зброєю України, а й потужним фактором стримування Кремля.

Підготовка до передачі "Tomahawk" Україні

Американські військові ще за адміністрації Джо Байдена почали готувати "Tomahawk" для потенційного використання Україною. Вони адаптували ракети морського базування до наземних пускових систем, передбачаючи майбутні потреби у війні проти Росії. Тоді Білий дім стримував ці ініціативи через страх ескалації.

Сьогодні вже є кілька десятків наземних пускових систем, які можна сміливо відправляти Україні,

– пояснив Борис Пінкус.

Дальність ураження "Tomahawk" сягає до 2 500 кілометрів, що дозволяє діставати стратегічні об'єкти в глибині Росії – від Москви до Мурманська чи Тюмені. Такі розробки не мають аналогів у світі й роблять ракети не лише унікальними з технічного погляду, а й потужним фактором стримування.

Реакція Кремля на дискусію у США

Інформація про можливу передачу "Tomahawk" уже викликала перші нервові заяви з боку Росії. Представники Кремля, включно з Дмитром Пєсковим і Сергієм Лавровим, намагалися знизити значення теми, проте не змогли приховати занепокоєння. Поява таких дискусій у США, за словами Пінкуса, стала своєрідним сигналом для Москви.

Уже є реакція того ж Пєскова і Лаврова. Це означає, що Кремль розуміє серйозність питання,

– сказав політик.

Якщо словесні попередження не вплинуть на Росію, Трамп буде змушений реалізувати обіцянку. На думку Пінкуса, саме тому постачання "Tomahawk" виглядає майже неминучим, адже політична ціна відмови вже занадто висока.

Політичний вимір для Трампа

Обговорення можливих постачань "Tomahawk" посилило увагу до Дональда Трампа всередині США. Його заяви про підтримку України отримали схвалення не лише серед республіканців, а й у частини демократів. Це дало йому додаткові аргументи у внутрішній політичній боротьбі.

Вже аплодують конгресмени і сенатори обох партій, а останні опитування суттєво підняли авторитет Трампа,

– наголосив Борис Пінкус.

Для Трампа тепер відступ означав би втрату політичних позицій. Саме тому, як підкреслив Пінкус, президент США не може дозволити собі відмовитися від гучних заяв і буде змушений перейти від слів до реальних дій.

Що відомо про ракети Tomahawk для України?