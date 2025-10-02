24 Канал собрал главные заявления Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Дании.

Что говорил Зеленский в Дании 2 октября?

17:58, 2 октября

Важно, чтобы ЕС продолжал ограничивать закупку энергоресурсов у России.

Любая связь с Россией может быть использована против вас. Чем меньше связей будет с Россией – тем безопаснее будет наша жизнь. А жизнь надо защищать,
– высказался Зеленский.

17:56, 2 октября

Киев рассчитывает на 19-й пакет санкций и другие меры. Надо сосредоточиться на теневом флоте – самих судах и их капитанах, на нефтяной инфраструктуре.

17:55, 2 октября

Зеленский оценил результаты российского наступления

Россия планировала многое на этот год, но достигла немногого.

17:54, 2 октября

Нужно общее понимание относительно гарантий безопасности

Та модель, которая работает для нас, может сработать и для других в Европе,
– считает президент.

17:52, 2 октября

Украина надеется, что будет равноправным партнером в программе PEARL.

17:49, 2 октября

Надеюсь, сегодняшняя наша встреча усилит идею совместной обороны от дронов. Это может быть "Стена дронов" или "Купол от дронов".

17:48, 2 октября

Украинские военные, которые находятся в Дании, поделятся своим опытом, чтобы каждая европейская страна могла сбивать дроны.

17:46, 2 октября

Россия эскалирует свои разрушительные действия, сказал Зеленский, намекая на дроны в Дании.

Российские беспилотники зашли слишком далеко. Страны Европы почувствовали необходимость совместных действий,
– сказал он.

17:44, 2 октября

Пресс-конференция началась.