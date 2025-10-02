17:58, 2 октября

Важно, чтобы ЕС продолжал ограничивать закупку энергоресурсов у России.

Любая связь с Россией может быть использована против вас. Чем меньше связей будет с Россией – тем безопаснее будет наша жизнь. А жизнь надо защищать,

– высказался Зеленский.