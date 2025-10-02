Також повідомляється, що адміністрація Трампа розглядає можливість передачі Україні ракет дальньої дії, таких як Tomahawk і Barracuda. Водночас остаточне рішення щодо обсягів та типів озброєння ще не ухвалене — тривають консультації на найвищому рівні.

Чи означає це кардинальні зміни у політичних відносинах США та України, і наскільки реальна ідея отримання таких потужних ракет як Tomahawk для 24 Каналу пояснили військові та політичні експерти.

Трамп не перестав любити Путіна, але дещо зрозумів

Доктор філософських наук та політичний експерт Андрій Городницький зауважив, що Україна загалом не була обмежена в дозволі на далекобійні удари по Росії. Обмеження полягало в тому, що могли використовувати лише зброю власного виробництва.

Tomahawk — це крилата ракета для ураження наземних і деяких морських цілей з високою точністю, яку запускають із надводних кораблів та підводних човнів. Несе одиночну високовибухову бойову частину й призначена для ударів у глибокому тилу ворога. Залежно від модифікації її дальність орієнтовно становить близько 1 000 – 1 600 кілометрів.

Українські дрони вже долітали на відстані, на яку здатні летіти Tomahawk, однак удари ракетами, а не БпЛА безперечно були б ефективнішими.

Поки що це медійна компанія, підняття ставок. Все, що відбувається у США – це один з кроків, щоб показати Путіну і Китаю, що вони можуть ескалювати, так само як Росія ескалює в Європі. Але ми поки що реальних дій не бачимо,

– зауважив Городницький.

Він поділився інсайтом, що справді консультації щодо далекобійних ракет між Україною та США проводяться, також обговорюється тема спільних спецоперацій задля того, щоб схилити Путіна до миру.

Саме американські ракети можуть стати ключовими в такому випадку.

"Трамп розуміє, що Путін не пішов йому назустріч, отже його потрібно покарати. Але це не означає, що Трамп розлюбив Путіна чи розлюбив диктаторів. В такому випадку нам треба цим скористатися і взяти по максимуму", – підсумував політичний експерт.

Tomahawk для залякування?

Голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк переконаний, що США будуть надавати розвідувальну інформацію Україні. Але він зауважив, що Tomahawk є інструментом тиску США та України на Кремль, і в Росії це добре розуміють.

Трамп хоче використати питання передання цих ракет Україні тільки для того, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів в будь-якому форматі. Тому не варто тішитись, що ми отримаємо Tomahawk у найближчий місяць,

– наголосив він.

Він також підкреслив, що США можуть передати кілька ракет без відповідних пускових установок — мовляв, їх можна буде лиш показувати в соцмережах для залякування Москви, але застосувати їх Україна не зможе.

Натомість в рамках оборонного пакета Україна отримає 3350 ракет ERAM від США. Саме для них в пригоді стануть розвіддані, обіцяні штатами. Їхня дальність дозволить вражати об'єкти на території Росії.

ERAM фактично поєднує в собі риси авіабомби та крилатої ракети й здатна уражати цілі на відстані понад 460 км. The Wall Street Journal повідомляє, що перша партія, ймовірно, буде доставлена приблизно на початку жовтня цього року.

"Росія може приготуватись. Я думаю, що вже жовтень стане стартом цих подій", – вважає Романюк.

Умови застосування Tomahawk

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко переконаний, що на хід війни жодна зброя, крім зброї масового ураження, вплинути не може, це стосується і ракет Tomahawk. Втім, зброя від західних партнерів може виконувати конкретні завдані для оборони України.

Tomahawk допоможуть Україні зрівняти можливості з Росією щодо завдання стратегічних ударів у глибину території. І це залежатиме від кількох чинників:

об'єм та безперебійність постачань;

тактико-технічні характеристики конкретної ракети – прямий чи експортний варіант;

вибір об'єктів для ураження;

платформи запуску і логістика. Важливо, щоб Україна мала достатню кількість платформ для запуску Tomahawk, була організована логістика, обслуговування, можливість зберігання цієї зброї та присутні фахівці для запуску.

Крім того, ці ракети застосовувалися уже в низці країн, які не мали такої системи по ППО, як Росія. Якщо Кремль дізнається про отримання Україною Tomahawk, то визначить її пріоритетною ціллю для збиття і кине всі сили, аби по максимуму нівелювати їхню результативність і перший ефект від застосування.

Однак, на переконання Тимочка, якщо США таки нададуть ці ракети Україні, це відкриє шлях для передачі іншої зброї, яку союзники досі не передавали через страх ескалації.

Передача розвідданих матиме два ефекти

Досі Україна мала інформацію про великі стратегічні об'єкти, над ураженням яких успішно працювала. Втім, після отримання інформації від штатів, у сил оборони з'явиться інформація і про склади, накопичення сил противника, місця розташування авіації, переміщення в тилу на конкретні напрямки, зауважив Тимочко.

Це розвіддані, які достатньо важко здобувати, це, як правило, відбувається в умовах секретності, розосередження, маскування, створення фальшивих цілей та об'єктів. Тому така розвідка в режимі реального часу буде вкрай важлива, особливо якщо будуть вказуватися не лише цілі, а й ступінь їхньої значущості,

– пояснив військовий.

Крім абсолютно технічного результату, це й матиме величезний психологічний ефект – позитивний для української армії і вкрай негативний для окупантів, яким доведеться не лише боятися непередбачуваних ударів, а й організовувати постійне чергування та спостереження.

Чому США та Україна заговорили про передачу Tomahawk?