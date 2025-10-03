За вчора на фронті сталося 162 боєзіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Переговори між Україною та США про передачу зброї заморожені: The Telegraph назвало причину

Яка ситуація на фронті станом на 3 жовтня?

Росіяни завдали по позиціях ЗСУ та населених пунктах 70 авіаційних ударів та здійснили 4606 обстрілів, 104 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках військові змогли зупинити 5 атак росіян. Ворог скинув на територію 17 керованих авіабомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці зупинили 9 атак противника в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в бік Колодязного та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три ворожі атаки. Вдалося зупинити штурми ворога в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів та намагався прорвати оборону поблизу Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Торського, Греківки та в бік населеного пункту Дробишеве.

На Сіверському напрямку противник атакував 8 разів поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку Сили оборони взяли участь у двох бойових зіткненнях. Загарбник намагався просуватись в районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Щербинівки, Іванопілля, Олександро-Калинового, Русиного Яру та Полтавки.

Ситуація на Торецькому напрямку: показуємо на карті

На Покровському напрямку вдалося зупинити 48 штурмів росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії.

Покровський напрямок окупанти штурмують найактивніше: карта фронту

На Новопавлівському напрямку окупанти атакували 28 разів у районах Новомиколаївки, Новогригорівки, Новохатського, Комишувахи, Соснівки, Нововасилівського, Січневого, Березового.

Тривають атаки на Новопавлівському напрямку: карта

На Гуляйпільському напрямку за добу відбулося п’ять бойових зіткнень з ворогом у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися тричі просуватися поблизу Степового та Кам’янки

На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

Які зміни на фронті були останнім часом?