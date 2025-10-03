За вчера на фронте произошло 162 боестолкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 3 октября?

Россияне нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам 70 авиационных ударов и совершили 4606 обстрелов, 104 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях военные смогли остановить 5 атак россиян. Враг сбросил на территорию 17 управляемых авиабомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили 9 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в сторону Колодязного и Нововасильевки.

На Купянском направлении зафиксировано три вражеские атаки. Удалось остановить штурмы врага в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз и пытался прорвать оборону вблизи Карповки, Колодязов, Шандриголово, Торского, Грековки и в сторону населенного пункта Дробышево.

На Северском направлении противник атаковал 8 раз вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны приняли участие в двух боевых столкновениях. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении состоялось 17 атак оккупантов в районах Александро-Шультино, Торецка, Щербиновки, Иванополье, Александро-Калинового, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении удалось остановить 48 штурмов россиян в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Зверево, Котлиное, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филиала.

На Новопавловском направлении оккупанты атаковали 28 раз в районах Новониколаевки, Новогригорьевки, Новохатского, Камышевахи, Сосновки, Нововасильевского, Январского, Березового.

На Гуляйпольском направлении за сутки произошло пять боевых столкновений с врагом в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении россияне пытались трижды продвигаться вблизи Степного и Каменки

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

Какие изменения на фронте были в последнее время?