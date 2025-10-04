За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боестолкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне давят сразу на нескольких направлениях, ситуация сложная: карты и обзор фронта ISW

Какая ситуация на фронте на 4 октября?

Противник за прошедшие сутки бил на фронте ракетами и нанес 67 авиаударов. Также совершил более 4 400 обстрелов, в том числе 93 – из РСЗО. Кроме этого поразил 6 264 дронами-камикадзе.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиаударов, в общем сбросил 25 КАБов и совершил 198 обстрелов, в том числе 15 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмы в районах Купянска, Радьковки и в сторону Песчаного.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Карповки, Среднего, Шандриголово, Колодязов и Торского.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении ВСУ отбили пять атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении враг совершил десять атак у Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмов агрессора у Владимировки, Разино, Никаноровки, Родинского, Новоэкономического, Миролюбовки, Покровска, Звирово, Котлиного, Удачного, Новосергиевки и Филиала.

Враг движется возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах Зеленого Гая, Сосновки, Вороного, Январского, Новоивановки, Новогригорьевки и в сторону Новониколаевки.

Ситуация вблизи Днепропетровщины: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили семь атак россиян в районе Полтавки.

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какие последние изменения на фронте?