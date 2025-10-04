Відомо, що українські атаки на російські НПЗ зупинили майже 40% заводів, що викликало серйозний дефіцит бензину в Росії, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Офіцер ЗСУ відповів, що вдвічі сповільнило темпи просування росіян у вересні

Які втрати Росії у війні станом на 4 жовтня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять:

особового складу – близько 1114380 (+950) осіб;

танків – 11226 (+1);

бойових броньованих машин – 23298 (+1);

артилерійських систем – 33428 (+15);

РСЗВ – 1515 (+1);

засоби ППО – 1222 (+0);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450);

крилаті ракети – 3803 (+10);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73);

спеціальна техніка – 3971 (+1).

Втрати на 4 жовтня 2025 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні втрати ворога?