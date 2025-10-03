Обидві системи фактично були призначені для протидії українським дронам, але, вочевидь, не впоралися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України у телеграмі.

Які об'єкти ППО вдалося вразити дронам ССО?

Дрони Сил спеціальних операцій вразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2".

П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка у Воронезькій області. ТРЛК "Сопка-2" своєю чергою була елементом суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Його уражено у селі Гармашівка Воронезької області.

Обидві системи мали б протидіяти українським дронам.

Які удари по Росії раніше проводили ССО?