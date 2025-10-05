Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ и подполковник Сергей Цехоцкий, отметив, что сейчас можно видеть настоящее взаимодействие. Оккупантам теперь вклиниваться в оборону ВСУ стало труднее.

Какие изменения произошли на фронте после перехода на корпусную систему?

По словам офицера, россияне используют большое количество FPV-дронов и дронов на оптоволокне, а также авиации, в том числе и на Покровском направлении. Поэтому передвижение там опасно даже для местных в Покровске.

Однако меры, которые приняло командование ВСУ позволяют зачищать любые ДРГ врага. Детали разглашать нельзя, но происходит это эффективно. Поскольку Покровск держится, украинские военные могут выполнять задачи и по флангам.

Это комплексное взаимодействие, взаимосвязь между подразделениями. Это корпусная система управления войсками. Мы уже видим результаты,

– подчеркнул он.

Цехоцкий объяснил, что корпусная система предусматривает, что разведка, командования и начальники служб контролируют больший участок фронта, чем раньше. Благодаря этому военные получают больше разведданных, что открывает им возможности качественнее работать. Кроме этого, командир корпуса имеет гораздо больше средств, например, огневое воздействие, чем командир бригады.

Ранее враг атаковал участок соединения двух бригад, а не их самих. Таким образом россиянам было легко вклиниваться и прорывать оборону. Сейчас врагу уже это делать труднее.

Он добавил, что корпус – это 4 – 5 бригад, которые лучше взаимодействуют между собой. Соответственно, лучше настроена вертикаль руководства. Корпус имеет под своим распоряжением средства, которые раньше одна бригада просила передать другую, что занимало много времени.

Что известно о корпусной системе: кратко