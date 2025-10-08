Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, оккупанты имели успех на 5 направлениях, а ВСУ – на двух, передает 24 Канал.

Где продвинулись россияне?

Оккупанты недавно продвинулись на юго-восток от Северска. Об этом свидетельствуют геолоцированные снимки за 7 октября.

Также кадры за тот же день указывают на успех врага в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Здесь россияне продвинулись на восток от Иванополья (юго-восток от Константиновки).

Кроме того, противник прорвался на Покровском направлении, продвинувшись на юго-запад от Николаевки (на восток от Покровска).

Кадры за 6 октября подтверждают продвижение россиян на Новопавловском направлении, а именно на запад от Зеленого Гая (на юго-запад от Новопавловки).

Имели успехи захватчики и на Запорожье. Оккупанты подняли флаги в центральной части Нововасильевского (на северо-восток от Гуляйполя).

Где продвинулись ВСУ?

Тем временем украинским силам удалось вернуть утраченные позиции на Новопавловском направлении, а именно в северной части Муравки (северо-восточнее Новопавловки).

Кроме того, защитники выбили врага на Днепропетровской области, продвинувшись в южной части Январского (на восток от Великомихайловки).

Обстановка на фронте / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?