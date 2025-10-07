На Покровском направлении они атакуют, используя гражданские транспортные средства, мотоциклы, вездеходы и электромобили, тогда как на Лиманском – внедряют инновации на поле боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что говорят в ISW о ситуации на фронте?

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

6 октября россияне продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Представитель украинской бригады, которая действует на этом направлении, сообщил, что они давно не проводили механизированных или крупных пехотных атак. Оккупанты бьют по позициям ВСУ небольшими пехотными группами с нескольких направлений одновременно, пытаясь отвлечь внимание украинской разведки и воспользоваться диверсией для захода на украинские позиции.

Россияне провели ограниченные наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Украинские войска недавно удержали позиции или даже имели продвижение на Лиманском направлении. Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, сообщил, что российские войска недавно совершили штурм с использованием танка, тогда как мотоциклы поблизости несли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), настроены на различные частоты. По его словам, россияне постоянно внедряют инновации на поле боя, чтобы снова сделать механизированные штурмы жизнеспособными.

Россияне штурмуют Лиманский и другие направления: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении, в центральной части Кузьминовки (к югу от Северска).

Украинские и российские войска имели продвижение в тактическом районе Доброполья. Россияне захватили Новое Шахово и Дорожное (оба на юго-запад от Доброполья), удерживают позиции в Ивановке, а также снова вошли в Золотой Колодец.

Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении.

6 октября российские войска продолжили наступательные операции в Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

На Херсонском направлении они также продолжали ограниченные наземные атаки, но не продвинулись вперед.

Война в Украине: коротко о главных событиях на фронте