Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Где на фронте были успешные атаки россиян и Сил обороны?

На Сумской области за прошедшие сутки противник наступал на севере, но не смог продвинуться вперед. Атаки происходили вблизи Теткино, Безсаловки, Алексеевки и Варачино. Украинские защитники провели контратаки на этих точках, а также у Юнаковки и Садков.

Россияне продвигались неподалеку от Травянского водохранилища и Липцев на Харьковской области, а также имели успехи у Синельниково, Волчанска и Волчанских Хуторов.

Также оккупанты активно атаковали вблизи Мелового и в направлении Хатнего, а также к востоку от Большого Бурлука вблизи Одрадного и в направлении Бологовки.

Российские войска атаковали на Купянском направлении, но не имели значительных успехов. Штурмы происходили вблизи самого Купянска, а также у Западного, Кутковки, Красного Первого, Каменки, Колодязного, Петропавловки и Степной Новоселовки.

Украинские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении вдоль железной дороги неподалеку Ямполя. Враг совершил атаки у Дробышева, Новоселовки, Шандриголово, Среднего, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Мирного, Торского и Ямполя.

Враги атаковали вблизи Северска, Дроновки, Григорьевки, Серебрянки; и Федоровки.

Наступления россиян недавно состоялись в районе Константиновки возле Предтечиного, Александро-Шулитного, Торецка, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Полтавки и Владимировки.

Оккупанты пытались наступать возле Доброполье, Золотого Колодца, Шахматного и Заповедного.

Не имели успеха и штурмовые действия россиян на Покровском направлении. Ограниченные атаки врага происходили в районе Покровска, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Николаевки, Миролюбовки, Казацкого, Луча, Мирнограда, Лисовки, Новопавловки, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

На фронте происходят активные бои / Карты ISW

Двое суток подряд враг атаковал южнее Новопавловки вблизи Филии и Ялты, а также вблизи Зеленого Гая.

Наступления фиксировались вблизи Январского, Сосновки, Березового, Вороного, Тернового, Новониколаевки, Камышевахи, Малиевки, Калиновского, а у Вербового и Вишневого, вероятно, состоялись контратаки Сил обороны.

На Ореховском направлении россияне совершили неуспешные наступления вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Степного, Плавней и Приморского.

Подытожим, что по данным ISW, оккупанты продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Украинские защитники имели успехи на Лиманском направлении и в Днепропетровской области.

Какая ситуация на фронте сегодня?