Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Де на фронті були успішні атаки росіян та Сил оборони?

На Сумщині минулої доби противник наступав на півночі, але не зміг просунутися вперед. Атаки відбувалися поблизу Тьоткиного, Безсалівки, Олексіївки та Варачиного. Українські захисники провели контратаки на цих точках, а також біля Юнаківки та Садків.

Росіяни просувалися неподалік Трав’янського водосховища та Липців на Харківщині, а також мали успіхи біля Синельникового, Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Також окупанти активно атакували поблизу Мілового та у напрямку Хатнього, а також на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного та у напрямку Бологівки.

Російські війська атакували на Куп'янському напрямку, але не мали значних успіхів. Штурми відбувалися поблизу самого Куп'янська, а також біля Западного, Кутківки, Красного Першого, Кам'янки, Колодязного, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку вздовж залізниці неподалік Ямполя. Ворог здійснив атаки біля Дробишева, Новоселівки, Шандриголового, Середнього, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Мирного, Торського та Ямполя.

Вороги атакували поблизу Сіверська, Дронівки, Григорівки, Серебрянки; та Федорівки.

Наступи росіян нещодавно відбулися в районі Костянтинівки біля Предтечиного, Олександро-Шулитного, Торецька, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Полтавки та Володимирівки.

Окупанти намагалися наступати біля Добропілля, Золотого Колодязя, Шахового та Заповідного.

Не мали успіху й штурмові дії росіян на Покровському напрямку. Обмежені атаки ворога відбувалися в районі Покровська, Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Миколаївки, Миролюбівки, Козацького, Променя, Мирнограда, Лисівки, Новопавлівки, Котлиного, Удачного та Молодецького.

На фронті відбуваються активні бої / Карти ISW

Дві доби поспіль ворог атакував південніше Новопавлівки поблизу Філії та Ялти, а також поблизу Зеленого Гаю.

Наступи фіксувалися поблизу Січневого, Соснівки, Березового, Вороного, Тернового, Новомиколаївки, Комишувахи, Маліївки, Калинівського, а біля Вербового та Вишневого, ймовірно, відбулися контратаки Сил оборони.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили неуспішні наступи поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового, Плавнів і Приморського.

Підсумуємо, що за даними ISW, окупанти просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка. Українські захисники мали успіхи на Лиманському напрямку та в Дніпропетровській області.

Яка ситуація на фронті сьогодні?