Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що через це ворог був змушений змінити напрямок для активного просування. Також удари могли вплинути на спроможності ворога завдавати повітряних атак по 2 українських містах.

Дивіться також Війна не стоїть на місці: експерт-міжнародник назвав напрямок, на якому Україна перемагає

Як удари по Криму пов'язані з обороною Півдня?

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, українські військові вже завдавали ударів по низці аеродромів ворога в Криму. Майже всі вони розташовані на південному сході тимчасово окупованого півострова.

Виглядає так, що ламаємо росіянам спробу завдавати ударів по Одесі та Миколаєву. Крім того, ламаємо окупантам спроби підтримки російських військ на Запорізькому напрямку, де вони готувались до наступальної операції,

– наголосив він.

Тимочко зазначив, що на Запорізькому напрямку окупанти серйозно готувались – перекидали війська та здійснювали атаки в сторону Приморського. Однак після ударів вони зосередились більше на Гуляйпільському напрямку, бо мають проблеми з повітряним прикриттям логістики з Криму.

Як Україні б'є по російській авіації в Криму?