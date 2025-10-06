Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что из-за этого враг был вынужден изменить направление для активного продвижения. Также удары могли повлиять на способности врага наносить воздушные атаки по 2 украинским городам.

Смотрите также Война не стоит на месте: эксперт-международник назвал направление, на котором Украина побеждает

Как удары по Крыму связаны с обороной Юга?

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, украинские военные уже наносили удары по ряду аэродромов врага в Крыму. Почти все они расположены на юго-востоке временно оккупированного полуострова.

Выглядит так, что ломаем россиянам попытку наносить удары по Одессе и Николаеву. Кроме того, ломаем оккупантам попытки поддержки российских войск на Запорожском направлении, где они готовились к наступательной операции,

– подчеркнул он.

Тимочко отметил, что на Запорожском направлении оккупанты серьезно готовились – перебрасывали войска и осуществляли атаки в сторону Приморского. Однако после ударов они сосредоточились больше на Гуляйпольском направлении, потому что имеют проблемы с воздушным прикрытием логистики из Крыма.

Как Украина бьет по российской авиации в Крыму?