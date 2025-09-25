Таким чином спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари" набив на одному аеродромі "Кача" вже чотири літаки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також "Справді незамінні": що відомо про знищені в Криму російські літаки-амфібії Бе-12

Що відомо про повторне ураження аеродрому "Кача"?

Аналітики видання зазначили, що окрім самих результатів зі знищення ворожих об'єктів не менш важливим є те, де саме це відбувається. І хоча у ГУР не розкрили місце подій, з цим "допоможе" кадр з прольотом над містом.

За ним можливо доволі впевнено говорити, що мова йде про Качу та однойменну авіабазу,

– пишуть у Defense Express.

До слова, на оприлюдненому українськими розвідниками відео зафіксовано удари по береговій РЛС МР-10М1 "Мис М1" та ще однієї РЛС моніторингу надводної обстановки, а також ураження двох Ан-26, щонайменше один з яких повністю згорів.

Кадри з атаки ГУР на окупантів у Криму / Скриншоти Defense Express

Саме з цього стає зрозуміло – "Примари" здійснили повторний рейд на той самий аеродром, де нещодавно було вперше в історії уражено два літаки-амфібії Бе-12. Ці приписані до 318-го окремого змішаного авіаполку Чорноморського флоту Росії борти якраз й базувалися на авіабазі "Кача".

Ба більше, на одному з кадрів ураження Ан-26 можна помітити один з Бе-12, якого видають унікальні риси – крило типу "чайка" та верхнє розміщення двигунів на поплавки.

Бе-12 на кадрах ураження Ан-26 / Скриншот Defense Express

Аналітики звертають увагу на те, що жодної роботи засобів ППО на відео не зафіксовано в обох випадках. Однак аеродром росіян точно не покинутий – оскільки Ан-26 палав після удару, то був заправлений.

Знайти цьому пояснення, окрім браку засобів ППО у ворога, важко,

– пишуть у Defense Express.

Окрім того, цікавою є так звана селекція цілей, адже в оператора дрона є вибір між ударом по Бе-12, вертольоту Мі-8 та Ан-26. Натомість розвідники обирають саме військово-транспортний літак, що може вказувати на наявність точної інформації про те, які машини у ворога вже несправні.

Як коментують українські удари по Криму?