В результате детонации снарядов на арсенале ГРАУ возник масштабный пожар. Местные власти даже объявили эвакуацию из близлежащих населенных пунктов. Что Россия хранила на арсенале ГРАУ и как его поражение повлияет на войну против Украины – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

Что хранили на арсенале ГРАУ?

Это уже не первый арсенал ГРАУ, который поразили дроны СБУ, однако этот однозначно – самый отдаленный. Ранее под ударом оказался арсенал №51 под Москвой. Арсеналы ГРАУ являются приоритетными целями, ведь это склады запасов, летящих по фронту. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заметил, что арсенал №100 был важным узлом снабжения, поскольку из него наполняли меньшие склады ближе к линии боевых действий.

Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, что ГРАУ отвечает за поставку, разработку, обеспечение войск артиллерийскими и другими боеприпасами. Их у России много. Украина уже поразила 5 арсеналов ГРАУ, не считая других крупных складов боеприпасов.

Что касается устройства таких арсеналов, то там есть открытое хранение, которого формально не должно быть. Есть условно защищенные от погодных условий объекты. Также углубленные и объекты высокого класса защиты, расположенные под землей. Способ хранения боеприпасов зависит от их ценности.



Неполная карта арсеналов ГРАУ России / Defense Express

Сколько боеприпасов могли уничтожить?

Россия не разглашает информацию о запасах на арсенале, однако проектную мощность можно оценить по площади объекта. Учитывая известные характеристики других пораженных арсеналов, в частности 51-го, и учитывая площадь 100-го, по словам Олега Каткова, проектная вместимость последнего около 150 тысяч тонн боеприпасов.

Это очень условная цифра, которая дает лишь общее представление о возможных объемах хранения. Фактически там могло быть и больше, поскольку по спутниковым снимкам видно, что россияне не придерживаются нормативов хранения, установленных еще в советское время,

– пояснил эксперт.

В то же время реальные запасы могли быть и значительно меньше. Так, со спутниковых снимков видно, что полностью уничтожить арсенал не удалось, поскольку не произошла мгновенная цепная детонация всего объекта. Это могло произойти из-за неполного заполнения арсенала или из-за совершенствования российской системы защиты.

Как Россия провалила защиту арсенала?

По мнению Сергея Кузана, отдельный важный момент в этой атаке – работа российской ПВО, поскольку она не сработала так, как должна была бы. Это указывает на уязвимость даже самых защищенных целей глубоко в тылу России. Удар по такому складу должен был быть одним из самых сложных, ведь такие арсеналы прикрывают тщательнее, чем другие военные объекты. Однако в этом случае российская ПВО провалила защиту.

Это также указывает на приоритеты россиян по защите объектов. Вероятно, заметил Кузан, Москва сейчас прикрыта сильнее, чем ключевые склады боеприпасов, которые напрямую влияют на обеспечение фронта. И именно такие провалы россиян создают для Украины возможность бить по логистике и запасам, а не только по производствам вооружения.

