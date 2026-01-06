Беспилотники попали по нефтебазе. Пожар, который после этого разгорелся, можно увидеть практически из всех районов города, передает 24 Канал.
Что известно об атаке дронов на нефтебазу в Старом Осколе?
Незадолго до 22:00 губернатор Белгородской области Владислав Гладков подтвердил удар по нефтебазе на территории Старооскольского округа.
По словам Гладкова, вследствие детонации на территории вспыхнули несколько резервуаров. Предварительно, пострадавших нет.
Пожарные расчеты пытаются потушить пожар на нефтебазе.
Прямо сейчас видно открытое горение резервуаров с топливом.
Одни телеграм-каналы отмечают, что поражена была нефтебаза "Татнефть", а другие – "Осколнефтепостач" – один из крупнейших поставщиков горюче-смазочных материалов в Белгородской области.
В Старом Осколе загорелась нефтебаза / Фото из соцсети
Что известно о последних ударах Украины по России?
- Дальнобойные дроны СБУ атаковали арсенал ГРАУ в Костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области, вызвав взрывы и пожары.
- 26 декабря 2025 года в Кореновске Краснодарского края произошел взрыв возле места дислокации 47-й ракетной бригады вооруженных сил России. Она участвовала в обстрелах мирного населения Украины.
- СБУ атаковала нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области России. После атаки дронов на объекте вспыхнул масштабный пожар.