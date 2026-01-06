Беспилотники попали по нефтебазе. Пожар, который после этого разгорелся, можно увидеть практически из всех районов города, передает 24 Канал.

Что известно об атаке дронов на нефтебазу в Старом Осколе?

Незадолго до 22:00 губернатор Белгородской области Владислав Гладков подтвердил удар по нефтебазе на территории Старооскольского округа.

По словам Гладкова, вследствие детонации на территории вспыхнули несколько резервуаров. Предварительно, пострадавших нет.

Пожарные расчеты пытаются потушить пожар на нефтебазе.

Прямо сейчас видно открытое горение резервуаров с топливом.

Одни телеграм-каналы отмечают, что поражена была нефтебаза "Татнефть", а другие – "Осколнефтепостач" – один из крупнейших поставщиков горюче-смазочных материалов в Белгородской области.

В Старом Осколе загорелась нефтебаза / Фото из соцсети

