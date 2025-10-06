К сожалению, оккупанты достигли успехов в Запорожской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где удалось продвинуться россиянам?
Вечером 5 октября аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом в Запорожской области.
Россияне продвинулись возле Новоивановки: смотрите на карте
Оккупанты имели продвижение вблизи Ольговского: ситуация на карте
Российская армия имела успехи возле Вишневого: смотрите на карте
Захватчики продвинулись в Терновом: ситуация на карте
Какая ситуация на фронте: коротко о главном
По данным Института изучения войны, недавно российские силы продвинулись на Лиманском, Северском, Покровском направлениях и на Днепропетровщине. Зато на Купянском направлении им пришлось прекратить механизированные атаки из-за украинских ударов дронами.
Кроме этого, в сентябре Силы обороны зачистили Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Январское на Днепропетровщине. Однако оккупанты возобновили штурмовые действия на некоторые населенные пункты.
Также захватчики захватили село Полтавка в Донецкой области, укрепили свои позиции вблизи Новоивановки в Запорожской области и Серебрянского лесничества.