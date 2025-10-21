Дональд Трамп відмовив йому у передачі далекобійних ракет, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.
Яка позиція Трампа щодо "Томагавків" для України?
За словами двох американських посадовців, Трамп заявив Зеленському, що Україна не повинна очікувати на отримання "Томагавків" найближчим часом.
Відмова американського лідера розчарувала українського президента. Також незадоволені рішенням Трампа були у самих США. Так, полковник армії США у відставці Річард Вільямс вважає, що саме Путін повплив на зміну позиції Трампа.
Нагадаємо, що напередодні зустрічі у Білому домі президент США поговорив із російським диктатором. Той переконав його не передавати Україні "далекобійні ракети". Лише цей один дзвінок змусив Трампа відмовитися від вигідної і справедливої угоди, яку пропонував йому Зеленський. Йшлося про те, щоб обміняти "Томагавки" на передові безпілотні технології.
Як змінювалася риторика Трампа щодо "Томагавків"?
- Наприкінці вересня Зеленський і Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді президент України передав американцям список зброї, яку Київ готовий купити за допомогою союзників. Серед згаданого озброєння були і "Томагавки".
- Пізніше у Білому домі підтвердили, що Зеленський справді зробив запит на продаж далекобійних ракет. Однак рішення щодо передачі "Томагавків" ухвалити має особисто Трамп.
- Згодом Дональд Трамп сказав, що він у певній мірі ухвалив рішення щодо надання Україні "Томагавків". Однак спершу американець хоче знати, як українці використовуватимуть ці ракети.
- У Кремлі пригрозили, що передача Україні "Томагавків" зіпсує відносини Росії та США.
- 13 жовтня Дональд Трамп заявив, що надасть Києву ракети, якщо Путін не зупинить війну.
- Вже за три дні після розмови із диктатором рішучість президента США випарувалася. Він заявив, що спробує закінчити війну без "Томагавків" і наголосив, що США самі потребують ці ракети.