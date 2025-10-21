Дональд Трамп відмовив йому у передачі далекобійних ракет, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.

Яка позиція Трампа щодо "Томагавків" для України?

За словами двох американських посадовців, Трамп заявив Зеленському, що Україна не повинна очікувати на отримання "Томагавків" найближчим часом.

Відмова американського лідера розчарувала українського президента. Також незадоволені рішенням Трампа були у самих США. Так, полковник армії США у відставці Річард Вільямс вважає, що саме Путін повплив на зміну позиції Трампа.

Нагадаємо, що напередодні зустрічі у Білому домі президент США поговорив із російським диктатором. Той переконав його не передавати Україні "далекобійні ракети". Лише цей один дзвінок змусив Трампа відмовитися від вигідної і справедливої угоди, яку пропонував йому Зеленський. Йшлося про те, щоб обміняти "Томагавки" на передові безпілотні технології.

Як змінювалася риторика Трампа щодо "Томагавків"?