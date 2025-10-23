Об этом Трамп заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает 24 Канал.

Почему США не передают "Томагавки"?

Дональд Трамп объяснил, что главная проблема передачи ракет Tomahawk Украине заключается в технической сложности.

По его словам, для этого вида вооружения нужна огромная "кривая обучения".

Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно это делает его таким сложным. Нужен год интенсивных тренировок, чтобы научиться им пользоваться,

– отметил президент США.

Во время брифинга Трамп также отметил, что Соединенные Штаты вообще не планируют обучать другие армии, как применять Tomahawk.

По словам политика, единственный для Украины способ применения ракет Tomahawk – это их запуск силами США. Однако американцы этого не будут делать, поскольку эти системы чрезвычайно сложные.

Справка. США начали разрабатывать Tomahawk в 1970-х годах, а впервые применили во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. В зависимости от модификации, дальность полета ракеты достигает до 2500 километров.

Какова позиция США по дальнобойным ракетам?