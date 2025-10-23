Це в ефірі 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, ракети Tomahawk впливатимуть на перебіг подій на лінії фронту.

"Питання стоїть на паузі. Президент США не сказав "ні", не сказав "так". Тобто переговори щодо далекобійних інструментів, не тільки Tomahawk, можна буде продовжувати", – сказав він.

Як Tomahawk вплинуть на хід війни?

Михайло Подоляк зазначив, що коли США дозволять використовувати ті чи інші далекобійні інструменти, зокрема, Tomahawk, це одночасно розблокує можливість отримання таких же інструментів від інших країн. Зокрема, від Європи.

Вони впливатимуть на перебіг подій на лінії фронту. Насамперед вони будуть суттєво збільшувати руйнівні спроможності для ударів по території Росії. Тобто буде знищуватися не тільки кілька НПЗ, а набагато більше об'єктів. Критична інфраструктура Росії матиме зовсім інший вигляд. Буде суттєво змінюватися соціальний вимір війни,

– пояснив посадовець.

У такий спосіб це вплине на ресурс та спроможність росіян для того, щоб продовжувати війну проти України. Зокрема, шляхом отримання коштів від продажу тих чи інших продуктів, зокрема, нафти. Тому далекобійні інструменти – це вкрай необхідний на цьому етапі війни ресурс для України.

Також наявність ракет Tomahawk в України матиме психологічний вплив на ворога. Лише розмови про можливе надання цього озброєння від США уже викликали істерику у Кремлі.

Але якщо це буде помножено на 10, якщо будуть використовуватися інструменти з такою бойовою частиною, як Tomahawk, це буде доводити до шоку усе більше людей у Росії,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Тому, безумовно, ракети Tomahawk дуже потрібні для України. Це впливатиме на ворога психологічно, знищить ресурси, які потрібні росіянам для ведення війни, і головне – вплине на використання мілітарних інструментів на полі бою.

