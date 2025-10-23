По словам президента Украины, такой обмен это лишь чьи-то желания. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами 23 октября, передает 24 Канал.

Что думает Зеленский об условиях России?

Во время разговора журналист напомнил Владимиру Зеленскому, что Дональд Трамп на встрече 17 октября предлагал остановиться на текущей линии фронта, которая станет отправной точкой для переговоров с Россией.

Президент Украины ответил, что не считает такие идеи обоснованными, ведь "обмен украинских территорий на украинские – это не обмен".

Это не обмен, когда вы обмениваете ничего на вашу территорию. Это просто чьи-то желания. Эти обмены это же не только о территории, а о нашем суверенитете,

– подчеркнул лидер Украины.

Последние упоминания об обмене территориями: что известно?