За словами президента України, такий обмін це лише чиїсь бажання. Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 23 жовтня, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський відповів, чи била Україна американською далекобійною зброєю по Росії

Що думає Зеленський про умови Росії?

Під час розмови журналіст нагадав Володимиру Зеленському, що Дональд Трамп на зустрічі 17 жовтня пропонував зупинитись на поточній лінію фронту, яка стане відправною точкою для переговорів із Росією.

Президент України відповів, що не вважає такі ідеї обґрунтованими, адже "обмін українських територій на українські – це не обмін".

Це не обмін, коли ви обмінюєте нічого на вашу територію. Це просто чиїсь бажання. Ці обміни це ж не лише про території, а про наш суверенітет,

– наголосив лідер України.

Останні згадки про обмін територіями: що відомо?