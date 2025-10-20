Водночас Москва нібито готова поступитися Україні частиною окупованих Запорізької та Херсонської областей. В етері 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко назвав три причини, чому такий "обмін територіями" неможливий.

Цікаво США вже можуть розробляти план завершення війни в Україні, але є нюанс, – політолог

Чим для Росії небезпечний "обмін територіями"?

Зараз деякі американські видання почали знову говорити про обмін території України на територію України. Передача українських територій Росії без бою, тобто тих територій, які ще не окуповані, це неприйнятна пропозиція. Покровськ, Куп'янськ і велика агломерація Слов'янськ-Краматорськ – це непрості питання ні з політичного, ні з гуманітарного погляду, як це намагається видати Путін.

Ця історія абсолютно абсурдна. Її абсурдність навіть не в тому, що Путін хоче взяти Донбас – це очевидно, це його політичні цілі. А от щодо Запорізької та Херсонської області це схоже на якісь фантазії,

– мовив Буряченко.

За його словами, є три конкретні причини, через які "обмін", про який пишуть деякі ЗМІ Сполучених Штатів, нереалістичний.

Перша причина – тимчасово окупований Мелітополь є російським форпостом на Півдні. Друга – захоплена Запорізька атомна електростанція є елементом перемовного процесу з економічного треку Кремля зі Сполученими Штатами Америки. Нагадаємо, що росіяни навіть казали про спільне використання атомної електростанції.

"Це карта, яку Росія точно не готова в будь-якому випадку віддавати", – зауважив Буряченко.

І третя – не менш важлива, це те, якщо Україна отримає повний контроль над Запорізькою та Херсонською областями, то це поставить під серйозну загрозу російську військову логістику до Криму.

Що відомо про нову пропозицію Путіна?