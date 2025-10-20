Політик заявив, що серед представників адміністрації Трампа панує хибне враження щодо Донбасу. Про це він сказав на зустрічі із журналістами за підсумками візиту до США, передає 24 Канал.

Як Зеленський пояснював Віткоффу, чому вихід з Донбасу – не варіант?

Ці чиновники, серед них – Стів Віткофф, посилаються на результати так званого референдума, який росіяни провели на Донбасі у 2022 році. Мовляв, люди, які мешкають на Сході, висловили бажання жити в Росії.

Президент нагадав, що спершу ворог окупував східні регіони, а вже потім проводив безконтрольний і незаконний референдум. Причому між окупацією та псевдорефендумом минуло 10 років.

Також Стів Віткофф стверджував, що, мовляв, Донеччина та Луганщина записані як російські регіони в конституцію країни-агресора. Своєю чергою Зеленський пояснив, що це заслабкий аргумент для передачі Донбасу росіянам.

Якщо завтра Путін буде ще щось вносити (в Конституцію Росії – 24 Канал), після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області Росії, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський також прокоментував інформацію у ЗМІ, що нібито Путін готовий вивести війська з окупованих частин Запоріжжя та Херсонщини в обмін на Донбас. Втім, невідомо, чи означає це обіцянку не окуповувати решту територій. Президент заявив, що "хотілося б знати, що саме мають на увазі росіян". За його словами, наразі чіткої позиції немає.

