Водночас президент наголосив, що Росія має говорити, а не боротися з українськими дітьми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування Зеленського із журналістами у Брюсселі.

Що сказав Зеленський про мирний план Європи?

Володимир Зеленський зауважив Європа хоче бути готовою до будь-чого. Ніхто не хоче, щоб Росія поклала на стіл план через ту чи іншу третю країну.

"Тому, звичайно, європейські друзі переймаються через це. І, звичайно, пропозиція є така, щоб підготувати певні пункти", – сказав він.