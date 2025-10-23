Водночас президент наголосив, що Росія має говорити, а не боротися з українськими дітьми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування Зеленського із журналістами у Брюсселі.

Що сказав Зеленський про мирний план Європи?

Володимир Зеленський зауважив Європа хоче бути готовою до будь-чого. Ніхто не хоче, щоб Росія поклала на стіл план через ту чи іншу третю країну.

"Тому, звичайно, європейські друзі переймаються через це. І, звичайно, пропозиція є така, щоб підготувати певні пункти", – сказав він.

Але спершу повинно бути бажання Росії "сісти і говорити".

Якщо Росія готова говорити, ми готові говорити. Це план між нами. План починається з припинення вогню. Ні, навіть не з припинення вогню. План починається з волі сісти і говорити. Не стояти і боротися, використовуючи всі ракети всіх типів просто проти цивільних дітей,
– наголосив президент.

Він пригадав про атаку "другої армії світу" 22 жовтня по дитячому садку у Харкові. Це не показує, що Москва хоче закінчити цю війну.

Президент зауважив, що потрібно ще більше тиску на Росію, аби вона сіла і почала говорити. Він вважає, що це саме той потрібний план.

