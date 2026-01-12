Як розкрадали газ у Сумах і Вінниці?

Винуватці мають сплатити 56,6 мільйона гривень штрафних санкцій на підставі складених актів про порушення. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ТОВ "Газорозподільні мережі України".

За результатами аналізу фахівці виявили суттєву розбіжність між обсягами газу, які станція в Сумах декларувала, та тими, що фактично використовувала.

З відповідними заявами "Газмережі" звернулися до правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження,

– йдеться в заяві.

Правоохоронці провели 25 обшуків і вилучили докази протиправної діяльності. За сприяння компанії слідчі виявили:

на території сумського підприємства – несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку;

на території вінницького – можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.



Розкрадання газу / Фото Вінницької обласної прокуратури

Що кажуть правоохоронці?

За попередніми даними слідства, протягом жовтня – грудня 2025 року товариство через свої газозаправні станції вчинило розкрадання 225 тисяч метрів кубічних природного газу на суму 6,3 мільйона гривень.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури посадовій особі ТОВ повідомлено про підозру за фактами:

викрадення природного газу шляхом несанкціонованого втручання в роботу лічильника обліку;

відбору газу, що постачався газопроводом;

порушень під час проведення робіт з підвищеною небезпекою.



Розкрадання газу / Фото Вінницької обласної прокуратури

