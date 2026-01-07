Чому оплату за газ можуть не зарахувати?

Навіть за своєчасної оплати за газ може з’явитися борг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

Таке може статися, якщо ви допустите поширену помилку під час заповнення платіжки. Головна помилка – неправильні дані, або пусте поле "Призначення платежу". Якщо допустити цю помилку, сплачені кошти не вийде ідентифікувати та зарахувати на особовий рахунок.

Щоб уникнути неприємностей, потрібно перевіряти:

Номер особистого рахунку;

Прізвище, ім’я та по батькові платника;

Повну адресу помешкання;

Оплату послуги з розподілу газу.

Що робити, якщо припустилися помилки?

Допущену помилку її можна виправити. Для цього потрібно:

Звернутися до Центрів обслуговування клієнтів;

Надати підтверджувальні документи про оплату.

Що відомо про тарифи на газ в Україні?