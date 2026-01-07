Чому оплату за газ можуть не зарахувати?
Навіть за своєчасної оплати за газ може з’явитися борг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську філію "Газмережі".
Таке може статися, якщо ви допустите поширену помилку під час заповнення платіжки. Головна помилка – неправильні дані, або пусте поле "Призначення платежу". Якщо допустити цю помилку, сплачені кошти не вийде ідентифікувати та зарахувати на особовий рахунок.
Щоб уникнути неприємностей, потрібно перевіряти:
- Номер особистого рахунку;
- Прізвище, ім’я та по батькові платника;
- Повну адресу помешкання;
- Оплату послуги з розподілу газу.
Що робити, якщо припустилися помилки?
Допущену помилку її можна виправити. Для цього потрібно:
- Звернутися до Центрів обслуговування клієнтів;
- Надати підтверджувальні документи про оплату.
Що відомо про тарифи на газ в Україні?
НКРЕКП планує підвищити тариф на розподіл газу для непобутових споживачів із 1 січня 2026 року. Мер Харкова Терехов закликав Кабмін і НКРЕКП відтермінувати зміни та забезпечити підтримку підприємств теплової енергетики.
Натомість тарифи на газ для населення України залишатимуться фіксованими до кінця опалювального сезону 2026 року, хоча вартість газу на ринку набагато вища за поточну ціну в 7,96 гривні за кубометр.
Українці можуть уникнути оплати за доставку газу, офіційно відключившись від газопостачання. Мешканці багатоквартирних будинків отримують окремі платіжки за технічне обслуговування газових мереж, яке сплачується раз на 3 – 5 років.