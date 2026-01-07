Чому оплату за газ можуть не зарахувати?

Навіть за своєчасної оплати за газ може з’явитися борг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

Таке може статися, якщо ви допустите поширену помилку під час заповнення платіжки. Головна помилка – неправильні дані, або пусте поле "Призначення платежу". Якщо допустити цю помилку, сплачені кошти не вийде ідентифікувати та зарахувати на особовий рахунок.

Щоб уникнути неприємностей, потрібно перевіряти:

  • Номер особистого рахунку;
  • Прізвище, ім’я та по батькові платника;
  • Повну адресу помешкання;
  • Оплату послуги з розподілу газу.

Що робити, якщо припустилися помилки?

Допущену помилку її можна виправити. Для цього потрібно:

  • Звернутися до Центрів обслуговування клієнтів;
  • Надати підтверджувальні документи про оплату.

Що відомо про тарифи на газ в Україні?

  • НКРЕКП планує підвищити тариф на розподіл газу для непобутових споживачів із 1 січня 2026 року. Мер Харкова Терехов закликав Кабмін і НКРЕКП відтермінувати зміни та забезпечити підтримку підприємств теплової енергетики.

  • Натомість тарифи на газ для населення України залишатимуться фіксованими до кінця опалювального сезону 2026 року, хоча вартість газу на ринку набагато вища за поточну ціну в 7,96 гривні за кубометр.

  • Українці можуть уникнути оплати за доставку газу, офіційно відключившись від газопостачання. Мешканці багатоквартирних будинків отримують окремі платіжки за технічне обслуговування газових мереж, яке сплачується раз на 3 – 5 років.