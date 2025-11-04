У чому підозрюють екскерівника "Львівгазу"?

Екскерівнику підприємства повідомили про підозру у заволодінні коштами та службовому підробленні документів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що у серпні 2021 року колишній керівник "Львівгазу" організував схему, за якою тарифи на розподіл природного газу завищувалися штучно.

Він вніс неправдиві дані у відомості, на основі яких розраховувалися тарифи на блакитне паливо.

Зокрема, збільшив "на папері" кількість розподільчих газопроводів і обладнання, які нібито були у використанні понад 25 років, без жодних на те підстав.

Це вплинуло на визначення нормативних втрат газу, від яких залежить формування тарифу.

У результаті втрати газу нібито зросли на понад 2,8 мільйона кубометрів на рік, а тариф відповідно – на 14,8 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Це дозволило підприємству безпідставно включити до вартості послуг майже 3,7 мільйона гривень, які були сплачені комунальними підприємствами області, – зазначає Офіс генпрокурора.

Отримані кошти підозрюваний міг витрачати на власний розсуд., оскільки був одним із керівником підприємства.

Що інкримінують підозрюваному?

Колишньому керівнику "Львівгазу" оголосили підозру з кількома статтями Кримінального Кодексу України. Йому інкримінують:

заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, яке було вчинене за змовою групою осіб та в особливо великих розмірах;

внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.

Наразі триває досудове розслідування у цій справі за оперативного супроводу управління СБУ у Львівській області.

Яку ще газову оборудку викрили правоохоронці?

Нещодавно правоохоронці також викрили газову злочинну схему на Черкащині. Масштабну оборудку із розкрадання державного газу організували двоє колишніх керівників приватної компанії, повідомили в Нацполіції.

У період з червня по листопад 2023 року вони самовільно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи

Сума збитків сягнула понад 138 мільйонів гривень.

Варто знати! Підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення терміном до 6 років.

