У чому підозрюють екскерівника "Львівгазу"?
Екскерівнику підприємства повідомили про підозру у заволодінні коштами та службовому підробленні документів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що у серпні 2021 року колишній керівник "Львівгазу" організував схему, за якою тарифи на розподіл природного газу завищувалися штучно.
- Він вніс неправдиві дані у відомості, на основі яких розраховувалися тарифи на блакитне паливо.
- Зокрема, збільшив "на папері" кількість розподільчих газопроводів і обладнання, які нібито були у використанні понад 25 років, без жодних на те підстав.
- Це вплинуло на визначення нормативних втрат газу, від яких залежить формування тарифу.
У результаті втрати газу нібито зросли на понад 2,8 мільйона кубометрів на рік, а тариф відповідно – на 14,8 гривні за 1 тисячу кубометрів.
Це дозволило підприємству безпідставно включити до вартості послуг майже 3,7 мільйона гривень, які були сплачені комунальними підприємствами області, – зазначає Офіс генпрокурора.
Отримані кошти підозрюваний міг витрачати на власний розсуд., оскільки був одним із керівником підприємства.
Що інкримінують підозрюваному?
Колишньому керівнику "Львівгазу" оголосили підозру з кількома статтями Кримінального Кодексу України. Йому інкримінують:
- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, яке було вчинене за змовою групою осіб та в особливо великих розмірах;
- внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.
Наразі триває досудове розслідування у цій справі за оперативного супроводу управління СБУ у Львівській області.
Яку ще газову оборудку викрили правоохоронці?
Нещодавно правоохоронці також викрили газову злочинну схему на Черкащині. Масштабну оборудку із розкрадання державного газу організували двоє колишніх керівників приватної компанії, повідомили в Нацполіції.
- У період з червня по листопад 2023 року вони самовільно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи
- Сума збитків сягнула понад 138 мільйонів гривень.
Варто знати! Підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення терміном до 6 років.
Які ще злочинні схеми розкрито?
Слідчі Нацполіції разом із СБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів "Київводоканалу". За даними слідства, зловмисники незаконно привласнили близько 3,1 мільйона гривень. Організував оборудку бізнесмен, який постачав реагенти для очищення води. Він підмінював дешеві матеріали під виглядом дорогих імпортних, отримуючи надприбутки за рахунок підприємства.
Тим часом на Полтавщині правоохоронці викрили підприємця, який, попри війну, продовжував співпрацювати з Росією. Чоловік заснував кілька виробництв медичного та косметологічного обладнання, яке потрапляло до країни-агресора. Там його, за даними слідства, використовували навіть для реабілітації поранених російських військових.